Главные новости за неделю 2—8 ноября. Ростов-на-Дону и область
Утром в субботу в Ростове-на-Дону загорелся склад. Площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. В 06:17 пожар локализован, ликвидация огня продолжается.
В пяти домах Ростова-на-Дону продолжаются работы по устранению аварийных ситуаций, из-за которых жилища не отапливаются. Всего теплом в городе обеспечены более 4,9 тыс. домов с центральным отоплением.
Крупные нефтяные компании сняли в Ростовской области ограничения на отпуск топлива. Бензин АИ-92 подешевел на 2,1%, АИ-95 и дизельное топливо – на 1%.
В этом году в Ростовской области более 77% лесных пожаров вызваны падением БПЛА. За сезон 2026 года в области зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади более 897 га.
В Ростовской области готовится коллективное обращение к Генпрокуратуре от имени жителей Ростова-на-Дону. Заявители просят обеспечить открытое рассмотрение процесса об обращении в доход государства имущества экс-главы администрации города Алексея Логвиненко.
Работа всех трех морских портов Ростовской области — в Ростове, Таганроге и Азове — фактически остановлена. Без поддержки федерального центра регион рискует утратить портовую отрасль. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.
Музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области, поврежденный в июне 2026 года при атаке беспилотника, восстановлен полностью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в интервью ГТРК «Дон-ТР». Затраты на работы составили порядка 90 млн руб., источники — бюджетные и внебюджетные средства.
Ростовская область вошла в число 30 субъектов, где при содействии Федеральной антимонопольной службы подписаны соглашения о стабилизации цен на топливо с операторами, владеющими более чем 20 автозаправочными станциями. Всего к началу ноября договоренности охватывают 52 региона (146 соглашений).
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу Василия Селенских, подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары. Под стражей он останется минимум до 30 декабря.
Движение на участке трассы Р-280 «Новороссия» по пути к мосту через реку Миус перекрыли после атаки дронов.