В Дагестане 8–9 ноября ожидаются ветер до 20 м/с, дождь и снег в горах
ГУ МЧС России по Дагестану предупреждает об ухудшении погоды 8–9 ноября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В приморских и низменных районах республики ветер усилится до 15–20 м/с. В предгорных и горных районах ожидается сильный дождь, в местности выше 1500 м — сильный снег.
Гражданам рекомендуют соблюдать меры безопасности: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередач и деревьев. При происшествиях следует звонить на единый номер экстренных служб — 112.