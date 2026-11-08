В Сочи курьер на электровелосипеде погибла в столкновении с грузовиком
В Центральном районе Сочи 8 ноября в результате ДТП погибла 35-летняя женщина на электровелосипеде. Авария произошла около 11:30 на улице Альпийской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, женщина двигалась со стороны улицы Туапсинской в направлении Дагомысской, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с грузовиком JAC.
От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.