МЧС опровергло заявление мэра Ставрополя о ликвидации пожара на предприятии
В ГУ МЧС России по Ставропольскому краю опровергли слова главы Ставрополя Ивана Ульянченко о ликвидации возгорания на промышленном предприятии. По данным ведомства, тушение продолжается.
«Работа осложняется сложной планировкой здания, значительной пожарной нагрузкой, а также деформацией строительных конструкций на отдельных участках. Эти факторы требуют от огнеборцев особой осторожности и дополнительного внимания при проведении работ», — сообщили в краевом управлении МЧС.
В ведомстве подчеркнули: угрозы жизни и здоровью населения и сотрудников нет. Подразделения будут работать до полной ликвидации возгорания. Причины пожара пока не установлены. Огонь локализован на площади 400 кв. м.
Утром в воскресенье глава города Иван Ульянченко сообщил о ликвидации возгорания на складе научно-производственного концерна «Эском».
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что пожар на фармацевтическом предприятии «Эском» на Старомарьевском шоссе произошел второй раз за неделю. В четверг в шахте лифта на третьем этаже здания концерна произошел пожар площадью 30 кв. м. Возгорание ликвидировали вечером 5 ноября, из здания эвакуировали 20 человек. Жертв и пострадавших и в этом случае не оказалось.
Прокуратура проводит проверку по фактам двух возгораний в одном и том же складском помещении фармацевтического предприятия. Ведомству предстоит дать оценку соблюдению законодательства о пожарной и промышленной безопасности.