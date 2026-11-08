Минимальную зарплату в Ленобласти планируют повысить до 29,3 тыс. рублей
В 2027 году она может превысить федеральный МРОТ
В Ленинградской области минимальную заработную плату в 2027 году планируют повысить до 29 305 рублей. Об этом на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета сообщил первый вице-губернатор — председатель комитета финансов Роман Марков.
Предлагаемая индексация составит 6,8% по сравнению с 2026 годом. На федеральном уровне МРОТ планируют увеличить на столько же — до 28 935 рублей. Таким образом, региональная минимальная зарплата должна превысить общероссийский показатель на 370 рублей.
Также в Ленобласти намерены на 6,8% повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 23 600 рублей.
Предложения еще предстоит рассмотреть трехсторонней комиссии с участием представителей профсоюзов и работодателей. На повышение минимальной заработной платы из регионального бюджета потребуется направить 1,07 млрд рублей, на увеличение прожиточного минимума — еще 1,544 млрд рублей.