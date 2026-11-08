ЖК «Поляна» на Обсерваторной в Ростове остался без отопления и горячей воды
Жилой комплекс «Поляна» на Обсерваторной в Ростове-на-Дону 8 ноября остался без отопления и горячей воды. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Ресурс перестал подаваться в дома №104/1, №104/2, №104/3 и №104/4. По итогам первичной проверки установлено, что котельная в поселке Верхнетемерницком работает в штатном режиме — сбой связан с неисправным оборудованием внутри самого комплекса.
Для устранения неисправности запланированы наладочные работы силами специалистов.