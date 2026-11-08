В Новоалександровске за 18 млн рублей отремонтируют Красноармейский переулок
В Новоалександровске Ставропольского края начался ремонт переулка Красноармейского. Работы рассчитаны на завершение до конца года, на них направлено более 18 млн руб. из краевого и муниципального бюджетов, сообщили в администрации округа.
Подрядчик обновит около 400 м дороги, тротуары по обеим сторонам переулка и парковочные места. Дополнительно установят фонари и дорожные знаки, обустроят пешеходные переходы и искусственные неровности.
В целом по краю в рамках программы в этом году планируется привести в порядок 230 км дорог местного значения.