В Кисловодске завершают капремонт детсада №14 за 119 млн рублей
В Кисловодске капитальный ремонт детского сада №14 идет строго по графику и близится к завершению. Учреждение работает с 1979 года и нуждается не в косметическом ремонте, а в полноценном обновлении. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.
Финансирование обеспечено из федерального бюджета в рамках национального проекта «Семья» — на эти цели выделено 119,187 млн руб.
На объекте завершены демонтажные работы, практически готова стяжка полов, оштукатурены стены. Проложены инженерные сети водоотведения и отопления, выполнены электромонтажные и кровельные работы. Смонтирована пожарная сигнализация, ведется прокладка интернет-кабелей.
Сейчас подготовлены леса для фасадных работ — в ближайшее время приступят к облицовке здания керамогранитом. Впереди оснащение групп, музыкального и спортивного залов, пищеблока, а также благоустройство территории с игровыми зонами.