В Кисловодске завершают капремонт детсада №14 за 119 млн рублей

В Кисловодске капитальный ремонт детского сада №14 идет строго по графику и близится к завершению. Учреждение работает с 1979 года и нуждается не в косметическом ремонте, а в полноценном обновлении. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.