Крупный пожар на складах в Первомайском районе Ростова полностью потушили
Крупный пожар на складах полимеров в Первомайском районе Ростова-на-Дону полностью ликвидировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром в субботу в Ростове-на-Дону загорелся склад. Площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. Загорелся склад для хранения масел и полимерных материалов на ул. Туполева, 16А. Крупный пожар тушат 85 человек и 26 единиц техники. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания»,— отмечается в сообщении пресс-службы.
Несмотря на масштаб происшествия и опасения жителей по поводу последствий задымления, воздух в городе, по данным замеров, остается в пределах нормы.