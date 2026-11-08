В Ленобласти Toyota сбила девушку на пешеходном переходе

В Ломоносовском районе Ленинградской области несовершеннолетняя девушка попала в больницу после ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла вечером 7 ноября в деревне Волковицы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.