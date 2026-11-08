В Ленобласти Toyota сбила девушку на пешеходном переходе
В Ломоносовском районе Ленинградской области несовершеннолетняя девушка попала в больницу после ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла вечером 7 ноября в деревне Волковицы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, около 22:10 на 10-м километре дороги Низковицы — Переярово — Кипень водитель Toyota RAV4 сбил девушку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.