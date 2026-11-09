Как вернуться с неба: история изобретения Глеба Котельникова

Современная авиация — самый безопасный вид транспорта: одна катастрофа на 5,6 млн рейсов. Вероятность гибели в самолете — 1 к 11 459 330. Это меньше, чем выиграть джекпот в «6 из 45», ведь за последние 60 лет смертность упала на потрясающие 97%. Но одна из причин этого феноменального результата заключается в том, что там было куда падать. Тем более если вернуться не на 60 лет назад, а вдвое раньше этого.