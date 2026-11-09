Как вернуться с неба: история изобретения Глеба Котельникова
115 лет со дня создания ранцевого парашюта
Современная авиация — самый безопасный вид транспорта: одна катастрофа на 5,6 млн рейсов. Вероятность гибели в самолете — 1 к 11 459 330. Это меньше, чем выиграть джекпот в «6 из 45», ведь за последние 60 лет смертность упала на потрясающие 97%. Но одна из причин этого феноменального результата заключается в том, что там было куда падать. Тем более если вернуться не на 60 лет назад, а вдвое раньше этого.
Экстремальный спорт начала XX века
Сейчас трудно найти аналог, который конкурировал бы с авиацией в ее первые годы. Это чрезвычайно популярный, освещаемый во всех газетах спорт, а авиаторы — герои, чьи имена знают многие, если не все. И это смертельно опасный спорт.
Так, например, в 1908 году случилась авария с самолетом Орвилла Райта, из-за чего погиб пассажир: развалилась лопасть винта. В 1896-м, еще до полета братьев Райт, погиб Отто Лилиенталь — из-за внезапного порыва ветра планер сорвался в воздухе.
Причин множество: несовершенство двигателей, неустойчивость планера перед воздушными потоками, хрупкость деревянных реек, недостаточная точность аэродинамических расчетов — и многое-многое другое.
В 1909 году во Франции было всего лишь 17 пилотов с лицензией. В этот год происходит три авиакатастрофы с тремя жертвами. Год спустя — 344 пилота, 14 авиакатастроф, девять смертей. В 1911-м на 705 пилотов приходится 27 катастроф и 25 случаев гибели.
Франция не исключение. В Англии в тот же период мы видим следующее:
1910 год — 38 пилотов, восемь авиакатастроф, четыре смерти;
1911-й — 168 пилотов, девять авиакатастроф, пять смертей;
1912-й — 382 пилота, 16 авиакатастроф, 16 смертей.
Сопоставимой статистики по России обнаружить не удалось. Однако авиационные происшествия здесь тоже быстро становились серьезной проблемой, и показатели, скорее всего, были сопоставимыми.
Именно авиапроисшествие в России стало поводом к изобретению парашюта современного типа. Вечером 24 сентября 1910 года на Комендантском поле в Санкт-Петербурге погиб капитан Лев Мациевич.
Катастрофа 1910 года
Шел семнадцатый день Всероссийского праздника воздухоплавания: проводились показательные выступления, ставились рекорды, собирались деньги на создание воздушного флота. 22 сентября с Мациевичем поднялся в воздух премьер-министр Петр Столыпин.
Спустя два дня, 24 сентября, самолет капитана Мациевича поднялся на 387 метров (тогда это считалось очень большой высотой: даже среди авиаторов бытовало мнение, что полет рядом с землей менее опасен) и буквально развалился в воздухе:
«Я стоял у самого барьера, и так, что для меня все произошло почти прямо на фоне солнца. Черный силуэт вдруг распался на несколько частей. Стремительно чиркнул в них тяжелый мотор, почти так же молниеносно, ужасно размахивая руками, пронеслась к земле чернильная человеческая фигурка… Исковерканный самолет, складываясь по пути, падал то «листом бумаги», то «штопором» гораздо медленнее…»— так описывал гибель авиатора писатель Лев Успенский.
Семен Любош, также бывший очевидцем, писал: «Вдруг с аппаратом что-то случилось. Он заковылял, повернулся в воздухе на бок, что-то треснуло или показалось, что треснуло, темная человеческая фигура выпала из него, отделилась, и человек и разломившийся в воздухе аппарат стали падать и кувыркаться с этой страшной высоты».
Одним из свидетелей трагического эпизода в тот вечер был Глеб Евгеньевич Котельников.
«— Почему же они не берут с собой парашюта?— спросила его жена.— Ведь прыгают же с парашютом с привязных аэростатов?
— С аэростата дело другое,— сказал он задумчиво,— а что-то не слышно о таком парашюте, который можно взять с собой на самолет.
— Неужели нельзя придумать какой-нибудь совсем небольшой аппарат, который падал бы вместе с человеком и выбрасывал бы парашют?— вновь спросила она».
Изобретатель решил создать такую модель парашюта, которая была бы в любой момент при авиаторе и открывалась бы и по желанию, и автоматически.
Среди океана парашютов
Жена Глеба Евгеньевича была абсолютно права: парашюты существовали и до этого. Самое старое изображение устройства относится к работам Франческо ди Джорджо Мартини 1470-х годов. Затем такое приспособление рисует Леонардо да Винчи — а дальше по нарастающей.
До конца XVIII века все парашюты были каркасными: ткань натягивалась на металлические или деревянные рейки — так, чтобы получилась конструкция зонтичного типа. Только в 1797 году Андре-Жак Гарнерен испытывает бескаркасный парашют из шелка, который в 1804-м дополняется вентиляционным отверстием — так устраняются сильные колебания.
Однако это все еще не такой парашют, который можно сложить в ранец и повесить за плечи: на воздушных шарах и аэростатах устройства установлены либо сбоку, либо подвешены над корзиной, как у Кете Паулюс. Такой парашют в самолет не возьмешь.
Многие пытались сделать модель, которая одновременно выступала бы одеждой. Самый известный и одновременно трагический случай — конструкция Франца Райхельта. Довольно большая по площади ткань была своего рода толстым пальто, что видно на фотографии.
На другом снимке изобретатель стоит в раскрытом «плаще-парашюте».
К сожалению, эксперименты привели Райхельта на Эйфелеву башню, откуда он прыгнул, испытывая свое изобретение. Глеб Котельников писал: «Его парашют запутался и не развернулся. Но если бы и развернулся этот парашют, то вряд ли прыжок Рейхельта окончился благополучно. Площадь купола парашюта Рейхельта была всего около 10 квадратных метров, а этого было слишком мало».
Итак, Глеб Евгеньевич решил создать парашют, который будет работать и который поместится с летчиком в кабину аэроплана. Мысль, как это сделать, пришла почти случайно — но ведь фортуна благоволит сильным игрокам.
«В той комнате незначащая встреча…»
Глеб Котельников вспоминал:
«Как-то после спектакля в летнем театре Таврического сада мы с товарищами, разгримировываясь, болтали в уборной. Кто-то постучал в дверь.
— Можно!— крикнул я.— Мы уже переоделись.
Вошла актриса, жена одного из моих собеседников.
— Дай мне мою сумочку,— обратилась она к своему мужу.— В саду довольно прохладно сегодня.
— Что вы!— рассмеялся я.— Разве сумочка греет?
— Не сумочка, а шелковая шаль,— сказала невозмутимо актриса, взяла сумочку, открыла ее, быстрым движением выдернула шелковую шаль и распустила ее по всей комнате.
— Слушайте!— крикнул я.— Ведь это же мысль! Это же то, что и надо! Ничем не пропитанный шелк!»
После долгих экспериментов и испытаний с куклой, выполнявшей роль парашютиста, 9 ноября (27 октября) 1911 года коллежскому асессору Г. Котельникову была дана привилегия (по-современному — патент) № 50103 — на спасательный ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом.
Котельников назвал свое изобретение РК-1: «Русский, Котельникова, первый». Теперь предстояло решить задачу, которая на бумаге выглядела простой, а на практике требовала немалой инженерной изобретательности: как разместить купол площадью около 50 квадратных метров в небольшом ранце, который летчик мог бы носить за спиной?
Изобретатель остановился на металлическом ранце. Внутри находилась специальная полка на спиральных пружинах, на которую укладывались стропы, а сверху — купол. Крышка ранца также имела пружины, чтобы быстро открываться и освобождать парашют.
Для ручного раскрытия служило вытяжное кольцо. Кроме того, Котельников предусмотрел автоматический способ запуска: ранец соединялся с самолетом специальным шнуром, который должен был привести механизм в действие при отделении летчика от машины. Таким образом, парашют мог сработать даже тогда, когда пилот не успевал самостоятельно воспользоваться вытяжным кольцом.
Рубрика «Эксперименты»
Для проверки прочности материала Глеб Котельников провел необычный эксперимент с помощью автомобиля: парашют прикрепили к машине, после чего ее разогнали. На определенной скорости механизм привели в действие. Купол раскрылся и создал такое сопротивление, что автомобиль резко затормозил.
По воспоминаниям изобретателя, водитель даже не успел перевести двигатель на холостой ход, как тот заглох. При осмотре разрывов ткани и строп не обнаружили.
Конечно, автомобиль не мог заменить полноценные испытания в воздухе. Но эксперимент показал, что ткань, стропы и соединения выдерживают значительную нагрузку при резком раскрытии купола.
Затем 6 (19) июня 1912 года провели опыт с манекеном, набитым песком. Аэростат подняли примерно200 метров, и манекен по команде отделился от корзины. Через несколько мгновений над ним раскрылся белый купол.
Котельников в своей книге описывал эту картину с нескрываемым волнением: сначала парашют вытянулся, затем принял форму груши и, наконец, превратился в большой белый зонт. Манекен благополучно опустился на землю. По подсчетам изобретателя, скорость снижения оказалась даже ниже ожидаемой — 1,7 м/с.
Затем эксперимент повторили с высоты всего 50 метров. Это было особенно важно: парашют должен был успеть раскрыться не только при длительном падении, но и в ситуации, когда у пилота практически не оставалось времени на спасение. Ведь многие летчики тогда предпочитали летать низко.
И снова все прошло успешно: парашют полностью раскрылся за 10 метров до земли.
Итог
Между успешным испытанием на манекене и спасением настоящего летчика оставался еще один шаг. 5 января 1913 года во французском Руане студент Петербургской консерватории Владимир Оссовский совершил прыжок с парашютом РК-1 с моста через Сену. Купол раскрылся штатно, и испытатель благополучно достиг воды.
Основная идея Котельникова оказалась удивительно жизнеспособной: парашют складывается в компактный ранец, который человек носит на себе, а в критической ситуации может быстро привести его в действие.
Современные конструкции ушли далеко вперед, но этот принцип до сих пор остается одним из фундаментальных в парашютном деле. Когда-то идея родилась из страшной гибели человека, который не имел возможности спастись. Спустя годы парашюты стали спасать тысячи жизней.
И пожалуй, в этом заключается главное достижение Котельникова. Он придумал не аппарат, который возносит человека в небо, а способ вернуться на землю — даже если сам самолет против этого.