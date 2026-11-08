Жители Ижевска попросили помощи у участников СВО из-за принуждения к контракту
Добровольная народная дружина провела ночной рейд по городской агломерации
Столкнувшиеся с принуждением к подписанию контракта с Минобороны жители Ижевска обратились за помощью к добровольной народной дружине «Ветераны СВО». О горожанах, оказавшихся в «сложной ситуации», дружинники рассказали в соцсетях после недавнего ночного рейда в столице Удмуртии, Завьялово и Лудорвае.
«Дружинники пообщались с гражданами, сообщившими о принуждении к подписанию контракта, попросили охраны и поддержки. Им оказана моральная поддержка, а также помощь в правовом вопросе и разъяснение возможных дальнейших действий»,— говорится в посте дружинников во «ВКонтакте» от 7 ноября.
Пост вышел с заголовком: «Наркоманы, шумные компании и последствия людоловства: чем запомнился ночной рейд в Ижевске, Завьялово и Лудорвае?».
В ходе рейда дружинники «отработали» и другие направления — побеседовали с гражданами, которые шумели после 22:00 на улицах и вблизи жилых домов, а также передали полиции данные о «проблемных адресах», где, по словам жителей, могут регулярно собираться наркоманы.
ДНД «Ветераны СВО» внесена МВД в реестр добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Свидетельство было выдано 16 декабря 2025 года. Причастность к какой-либо скрытой мобилизации или принуждению горожан к подписанию контракта с Минобороны дружинники отрицают.