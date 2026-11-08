Жители Ижевска попросили помощи у участников СВО из-за принуждения к контракту

В ходе рейда дружинники «отработали» и другие направления — побеседовали с гражданами, которые шумели после 22:00 на улицах и вблизи жилых домов, а также передали полиции данные о «проблемных адресах», где, по словам жителей, могут регулярно собираться наркоманы.