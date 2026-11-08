ФК «Сочи» проиграл «Енисею»
Футбольный клуб «Сочи» в рамках 17-го тура Первой лиги в Красноярске потерпел крупное поражение от местного «Енисея». Игра завершилась со счетом 0:3.
Первые двадцать минут в манеже «Футбол-арена Енисей» прошли в выжидательной позиционной борьбе. Соперники действовали с оглядкой на свои ворота, с редкими контратаками. На 24-й минуте голкипер «Сочи» Тимофей Митров нарушил правила в своей штрафной. Главный судья Алексей Лапатухин назначил пенальти, который уверенно реализовал полузащитник красноярцев Андреа Чуканов. Второй гол «Енисея» случился на 34-й минуте: Родион Печура получил мяч на линии чужой штрафной и обводящим ударом поразил левый угол ворот «барсов». Хозяева поймали кураж, игра раскрылась, но счет до перерыва не изменился.
За 45 минут игры сочинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот. В начале второго тайма сибиряки забили третий мяч усилиями Александра Ломакина. Больше зрители не увидели забитых мячей. В итоге – поражение «Сочи» со счетом 0:3.
После 17 матчей южане имеют в активе 32 очка и занимают второе место. В следующем туре в рамках Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют 15-го ноября на своем поле с ярославским «Шинником». Будущий соперник расположился на 7-й строчке в табели о рангах.