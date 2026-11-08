В горах Сочи за ночь выпало 57 см снега

В «Южном секторе» и «Горной олимпийской деревне» температура опустилась до 4 °C, в «Роза Долине» — до 3 °C. На всех высотах наблюдается переменная облачность. Скорость ветра на вершине достигает 6 м/с, в остальных зонах — 1–3 м/с.