В горах Сочи за ночь выпало 57 см снега
К утру 8 ноября на вершине «Роза Пик» высота снежного покрова достигла 82 см, из которых 57 см выпало за ночь. Температура воздуха на высоте 2,32 тыс. м составила 9 °C, сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
В «Южном секторе» и «Горной олимпийской деревне» температура опустилась до 4 °C, в «Роза Долине» — до 3 °C. На всех высотах наблюдается переменная облачность. Скорость ветра на вершине достигает 6 м/с, в остальных зонах — 1–3 м/с.
Открытие горнолыжного сезона на курорте ожидается 18 декабря. Первый снег в горах Сочи в этом сезоне выпал 4 ноября.
Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что на курорте начали подавать тепло в горном кластере и отдаленных поселках Лазаревского района. В прибрежной части города отопление пока не включили, однако коммунальные службы готовы подключать его по заявкам организаций и жителей.