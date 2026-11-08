Хоккеисты «Ижстали» уступили «Кристаллу» на выезде в рамках ВХЛ
Ижевская команда заняла 28-ю строчку рейтинга регулярного чемпионата
Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Кристаллу» в Саратове со счетом 1:0 в выездном матче в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Как сообщает пресс-служба «сталеваров», встреча прошла вечером 7 ноября. Единственную шайбу забросил в первом периоде Михаил Семенеко.
«Мы хорошо оборонялись, считаю, что вратарь нас где-то выручал. Мы создали предостаточное количество моментов за всю игру, но не смогли переиграть вратаря соперников ни в большинстве, ни вшестером»,— сказал главный тренер «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.
Следующий матч «Ижсталь» проведет в Ижевске 16 ноября против «Тороса». Предыдущая встреча против «Дизеля» завершилась победой «сталеваров». Сейчас ижевская команда занимает 28-ю строчку рейтинга ВХЛ.