Хоккеисты «Ижстали» уступили «Кристаллу» на выезде в рамках ВХЛ

«Мы хорошо оборонялись, считаю, что вратарь нас где-то выручал. Мы создали предостаточное количество моментов за всю игру, но не смогли переиграть вратаря соперников ни в большинстве, ни вшестером»,— сказал главный тренер «Ижсталь» Рамиль Сайфуллин.