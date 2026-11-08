Челябинское «Динамо» возглавило турнирную таблицу Высшей лиги РФ по волейболу

Первая игра сложилась для челябинского клуба достаточно легко — 3:0 (29:27, 25:23, 25:18), а вот во второй встрече решающей стала пятая партия, в которой удачливее оказались челябинцы — 3:2 (22:25, 25:15, 23:25, 28:26, 15:4).