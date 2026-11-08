20-летний водитель погиб в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
В Выборгском районе Ленинградской области в результате ДТП на трассе «Скандинавия» погиб 20-летний водитель Volkswagen Polo. Авария произошла рано утром 8 ноября на 56-м километре дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. После столкновения молодой человек оказался зажат в салоне автомобиля. Спасатели деблокировали его, однако прибывшие медики констатировали смерть.
18-летнюю пассажирку Volkswagen в тяжелом состоянии госпитализировали.