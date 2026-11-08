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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

20-летний водитель погиб в ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области в результате ДТП на трассе «Скандинавия» погиб 20-летний водитель Volkswagen Polo. Авария произошла рано утром 8 ноября на 56-м километре дороги. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
В аварии на трассе «Скандинавия» погиб водитель Volkswagen, пассажирка госпитализирована

В аварии на трассе «Скандинавия» погиб водитель Volkswagen, пассажирка госпитализирована

Александр Коряков / Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в препятствие. После столкновения молодой человек оказался зажат в салоне автомобиля. Спасатели деблокировали его, однако прибывшие медики констатировали смерть.
18-летнюю пассажирку Volkswagen в тяжелом состоянии госпитализировали.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор