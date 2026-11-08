В Сочи начали отопительный сезон в горном кластере

В Сочи начали подавать тепло в горном кластере и отдаленных поселках Лазаревского района. В прибрежной части города отопление пока не включили, однако коммунальные службы готовы подключать его по заявкам организаций и жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Прошунин, подводя итоги работы коммунальных предприятий за неделю.