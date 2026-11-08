В Сочи начали отопительный сезон в горном кластере
В Сочи начали подавать тепло в горном кластере и отдаленных поселках Лазаревского района. В прибрежной части города отопление пока не включили, однако коммунальные службы готовы подключать его по заявкам организаций и жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Андрей Прошунин, подводя итоги работы коммунальных предприятий за неделю.
Кроме того, на теплосетях устранили нештатные ситуации с заменой участков трубопроводов на улицах Садовой, Мацестинской и 50 лет СССР. На сетях котельной № 9 заменили запорную арматуру. Специалисты также завершили ремонт здания котельной № 22А, заменили насос на объекте котельной № 8Л и отремонтировали установку на тепловом пункте котельной № 26А.
«Водоканал» завершает перекладку 45 м водовода на улице Яблочной. Продолжается восстановление канализационного коллектора на Краснополянской и замена 350 м аварийного участка водовода на улице Дмитриевой. За неделю на городских сетях устранили 54 утечки и ликвидировали 92 засора.