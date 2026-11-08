В Ставропольском крае 1,7% проб питьевой воды не соответствуют нормативам
Роспотребнадзор по Ставропольскому краю проверил качество питьевой воды, поступающей в дома жителей региона. С начала 2026 года исследовано 11 364 пробы по микробиологическим показателям и 6 942 пробы по санитарно-химическим.
«Доля проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, по микробиологии составила 1,7% — это 201 проба. По санитарно-химическим показателям — 1,6% (112 проб)», — сообщило краевое управление ведомства.
Специалисты ведут регулярный мониторинг качества воды. За десять месяцев текущего года проведено шесть плановых проверок ресурсоснабжающих организаций и одна внеплановая. По итогам выявлен ряд нарушений, составлено 122 административных протокола.