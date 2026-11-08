В Ростове за 640 млн рублей продают производственные участки на 1-й Луговой
В промышленных зонах Ростова-на-Дону на продажу выставлены земельные участки, предназначенные для производственной деятельности. Общая стоимость лотов по адресу 1-я Луговая превышает 640 млн рублей, о чем свидетельствуют данные на популярном сайте объявлений.
Участки имеют категорию земель населенных пунктов и подходят для размещения производственных мощностей, пищевой промышленности и складских комплексов. Территория обладает доступом к железнодорожным путям, отличается ровным рельефом и удобными подъездными путями, что важно для логистики.
Лоты различаются по площади и цене. Четыре участка площадью чуть более 1 га предлагаются по 39–49 млн руб. за гектар. Еще четыре, размером от 2,5 до 3,6 га, оцениваются в 60–80 млн руб. за гектар.
Продавцы готовы предоставить всю необходимую документацию по запросу. Объекты полностью готовы к продаже и могут быть адаптированы под различные бизнес-задачи; показы организуются по предварительному согласованию.