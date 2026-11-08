Роспотребнадзор не выявил вредных веществ после пожара на складе в Ростове

В Ростове-на-Дону специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели экстренные замеры качества воздуха после пожара на складах в Первомайском районе. По их результатам, превышения допустимых концентраций опасных веществ в атмосфере города не зафиксировано. Об этом сообщила администрация Ростова-на-Дону.