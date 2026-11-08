Роспотребнадзор не выявил вредных веществ после пожара на складе в Ростове
В Ростове-на-Дону специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели экстренные замеры качества воздуха после пожара на складах в Первомайском районе. По их результатам, превышения допустимых концентраций опасных веществ в атмосфере города не зафиксировано. Об этом сообщила администрация Ростова-на-Дону.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», утром в субботу в Ростове-на-Дону загорелся склад. Площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. Загорелся склад для хранения масел и полимерных материалов на ул. Туполева, 16А. Крупный пожар тушат 85 человек и 26 единиц техники. «Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания»,— отмечается в сообщении пресс-службы.
Несмотря на масштаб происшествия и опасения жителей по поводу последствий задымления, воздух в городе, по данным замеров, остается в пределах нормы.