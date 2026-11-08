Прокуратура Ставрополья через суд требует от «Кавказ-Дизеля» убрать шпалы

Ставропольская транспортная прокуратура выявила в деятельности ООО «Кавказ-Дизель» нарушения природоохранного законодательства: компания разместила на земле, в полосе отвода, отработанные деревянные шпалы. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.