Прокуратура Ставрополья через суд требует от «Кавказ-Дизеля» убрать шпалы
Ставропольская транспортная прокуратура выявила в деятельности ООО «Кавказ-Дизель» нарушения природоохранного законодательства: компания разместила на земле, в полосе отвода, отработанные деревянные шпалы. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Руководителю организации внесено представление, однако требуемые меры не приняты — в результате прокуратура направила исковое заявление в Шпаковский районный суд Ставропольского края.
В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления).
Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле надзорного ведомства.