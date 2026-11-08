В Петербурге 8 ноября воздух прогреется до +8 градусов

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до +8 градусов. Воздух будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.