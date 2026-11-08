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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге 8 ноября воздух прогреется до +8 градусов

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 8 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями и температурой до +8 градусов. Воздух будет на 3–4 градуса теплее климатической нормы. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня на погоду Северной столицы сохранит свое влияние теплый сектор далёкого циклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в городе без существенных осадков, по области местами пройдут небольшие дожди»,— отметил синоптик.
В Санкт-Петербурге столбики термометров покажут +6…+8 градусов, в Ленинградской области — от +3 до +8 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.
В понедельник, 9 ноября, существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днем — +7…+9 градусов.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор