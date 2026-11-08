На обрезку и валку деревьев в Октябрьском районе Ростова потратят 19 млн рублей

Техническая часть договора детализирована. Фрезерование пней — с удалением остатков на глубину 30–40 см и сохранением корневой системы — должно выполняться спецмашинами. На расчистку центральных улиц отводится не более месяца, районных улиц и дворовых территорий — до трех месяцев. Действуют и сезонные ограничения: при температуре ниже 10° работы не проводятся. Порубочные остатки с центральных улиц вывозят в течение суток, с остальных территорий — за три.