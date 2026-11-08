На обрезку и валку деревьев в Октябрьском районе Ростова потратят 19 млн рублей
В Ростове-на-Дону на обрезку деревьев, валку зеленых насаждений и корчевание пней в Октябрьском районе направят более 19 млн руб. Тендер размещен на портале госзакупок 5 ноября. Заказчиком выступает районное управление ЖКХ.
Контракт предполагает валку деревьев со стволами диаметром от 36 до более 120 см, обрезку растений от 50 см и выше, а также фрезерование и удаление пней. Завершить все мероприятия подрядчик должен до 15 декабря 2026 года. Заявки принимаются до 13 ноября.
К исполнению предъявлены требования: соблюдение экологических, санитарных и противопожарных норм, правил техники безопасности и дорожного движения.
Техническая часть договора детализирована. Фрезерование пней — с удалением остатков на глубину 30–40 см и сохранением корневой системы — должно выполняться спецмашинами. На расчистку центральных улиц отводится не более месяца, районных улиц и дворовых территорий — до трех месяцев. Действуют и сезонные ограничения: при температуре ниже 10° работы не проводятся. Порубочные остатки с центральных улиц вывозят в течение суток, с остальных территорий — за три.
Отдельные требования касаются качества спиливания: побеги, отходящие от ствола под острым углом, подлежат обязательному удалению, срезы должны быть гладкими, а раны диаметром более 3 см — обработаны садовой замазкой или краской. Исключение — хвойные деревья, срезы которых не обрабатывают.