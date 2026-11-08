Полицейские нашли четверых нелегалов во времяя проверки почти 900 СНТ в Ленобласти
В садоводствах «Дунай» и «Огонек» в Ленинградской области сотрудники полиции и УФСБ провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли на территории, прилегающей к пороховому заводу имени Морозова. Об этом сообщили в ГУ МВД.
«Проверочные мероприятия проводились на территории, прилегающей к пороховому заводу имени Морозова. Всего в рамках ОПМ осуществлена проверка двух автосервисов, 894 домов и 197 лиц, в числе которых 18 иностранных граждан»,— рассказали в ведомстве.
По итогам рейда нарушения миграционного законодательства выявили у четырех иностранцев. В отношении них рассматривается вопрос об административном выдворении из России.
Кроме того, в одном из частных домов обнаружили выращивание марихуаны. В отношении владельца участка составили административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ о незаконном обороте наркотических средств. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудники Госавтоинспекции также составили пять административных протоколов на водителей. Нарушения касались управления автомобилем без прав, эксплуатации незарегистрированного транспорта, правил перевозки пассажиров и выезда на встречную полосу.