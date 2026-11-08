Полицейские нашли четверых нелегалов во времяя проверки почти 900 СНТ в Ленобласти

В садоводствах «Дунай» и «Огонек» в Ленинградской области сотрудники полиции и УФСБ провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки прошли на территории, прилегающей к пороховому заводу имени Морозова. Об этом сообщили в ГУ МВД.