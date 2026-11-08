Открытое горение на крупном складе полимеров в Ростове удалось ликвидировать
Пожарные в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение на складе с маслами и полимерными материалами. Об этом вечером 7 ноября сообщило Главное управление МЧС по Ростовской области.
«В 20:56 открытое горение на улице Туполева ликвидировано. Специалисты продолжают работу на месте происшествия до полной ликвидации последствий», — отметили в ведомстве.
Площадь возгорания достигла 8 тыс. кв. м. Высокая пожарная нагрузка от горящего пластика стала причиной огромного столба черного дыма над городом; в ряде районов выпали осадки в виде копоти. По предварительным данным, пострадавших нет.
Крупный пожар начался ранним утром в субботу. Локализовать пламя и остановить его распространение на соседние строения удалось к 06:17 — в тушении участвовали 85 человек и 26 единиц техники.