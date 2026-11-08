Ольга Тимофеева возглавила комиссию ПДН Ставрополья
Исполняющая обязанности первого заместителя председателя правительства Ставропольского края Ольга Тимофеева возглавила краевую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов региона.
В состав комиссии также включена Оксана Роденко, занимающая пост заместителя начальника управления — начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних краевого ГУ МВД.
Кроме того, в документе актуализированы должности ряда действующих членов комиссии. Майя Лезгова теперь значится первым заместителем министра культуры Ставрополья, а Светлана Адаменко представлена как уполномоченный по правам ребенка в регионе.
Заместителем председателя комиссии остается Елена Береговая, ответственным секретарем — Константин Молчанов. Оба работают в профильном отделе аппарата краевого правительства.