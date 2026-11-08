На Дону за сутки приняли более 180 жалоб на отсутствие отопления
За минувшие сутки власти Ростовской области получили более 180 обращений по вопросам отсутствия отопления. Наибольшее число жалоб поступило от жителей Таганрога и Ростова-на-Дону, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По данным областной администрации, в Ростове-на-Дону отопление восстановлено в семи многоквартирных домах. Работы продолжаются в домах на Газетном переулке и улице Шеболдаева — их завершение запланировано на 8 ноября.
В Таганроге тепловая подача возобновлена в 14 домах. Ремонт теплосетей на улицах Пальмиро Тольятти, Седова и Большой Бульварной планируется завершить 8 ноября. Запуск одного из котлов котельной на улице Заводской намечен на 9 ноября.
Власти поясняют, что основные проблемы с пуском тепла связаны с выявленными дефектами на бесхозяйных сетях и коммуникациях ресурсоснабжающих организаций. Параллельно продолжается работа с управляющими компаниями.