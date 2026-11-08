В Ставрополе потушили второй за неделю пожар на складе концерна «Эском»
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе научно-производственного концерна «Эском» в Ставрополе, возникшее утром в пятницу. Об этом в воскресенье сообщил глава города Иван Ульянченко в своем канале в Max.
В пятницу на предприятии загорелся склад с тарой. Первоначально площадь пожара оценивалась в 100 кв. м, позже возгорание локализовали уже на 400 кв. м. Пострадавших и погибших нет. По данным краевого главка МЧС, тушение осложняли сложная планировка здания, высокая пожарная нагрузка и деформация строительных конструкций на отдельных участках.
Это уже второй инцидент на объекте за неделю: в четверг в шахте лифта на третьем этаже здания концерна произошел пожар площадью 30 кв. м. Возгорание ликвидировали вечером 5 ноября, из здания эвакуировали 20 человек. Жертв и пострадавших и в этом случае не оказалось.
Прокуратура проводит проверку по фактам двух возгораний в одном и том же складском помещении фармацевтического предприятия. Ведомству предстоит дать оценку соблюдению законодательства о пожарной и промышленной безопасности.