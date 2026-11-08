В Ставрополе потушили второй за неделю пожар на складе концерна «Эском»

Это уже второй инцидент на объекте за неделю: в четверг в шахте лифта на третьем этаже здания концерна произошел пожар площадью 30 кв. м. Возгорание ликвидировали вечером 5 ноября, из здания эвакуировали 20 человек. Жертв и пострадавших и в этом случае не оказалось.