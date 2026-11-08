Беспилотники ночью 8 ноября уничтожили над Ростовской областью и Азовским морем
Ночью 8 ноября над Ростовской областью и акваторией Азовского моря отразили воздушную атаку. Информация об этом содержится в очередной сводке минобороны РФ.
Всего за указанный период над Россией перехватили 142 дрона. О работе дежурных сил ПВО отчитались в: Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской областях, Московском регионе и Республике Крым.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе.
Дроны повредили также строительную технику — два гусеничных крана. Пострадавших в результате случившегося нет. Пока на месте работают экстренные службы, движение через мост организовано в реверсном направлении.