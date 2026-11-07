Главные новости за 7 ноября. Кавказ
Четверо детей из детского сада №19 Кисловодска находятся на больничном с признаками вирусного заболевания, при этом информация о распространении вируса Коксаки отсутствует. «У детей признаки вирусного заболевания, не исключена энтеровирусная инфекция. Был проведен осмотр, назначено лечение. Специфического лечения нет, поэтому дети получают симптоматическую терапию, всем рекомендован осмотр инфекциониста»,— сказано в сообщении пресс-службы министерства образования Ставропольского края.
Структура кабинета министров Дагестана будет изменена в ближайшее время, сообщил глава республики Федор Щукин в своих соцсетях. Как сказано в сообщении, в пятницу предложения об изменении структуры регионального кабмина Федору Щукину представил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов.
Северная Осетия вошла в число регионов, где действует запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Всего вейпы запретили 17 субъектов РФ, в еще в 39 ведется работа над соответствующими законодательными инициативами.
В Дагестане в выходные прогнозируется ухудшение погоды: в приморских и низменных районах ветер усилится до 15-20 м/c, в предгорных и горных районах пройдет сильный снег. Спасатели рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности.
Правоохранители задержали в Махачкале несовершеннолетнего подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подросток опубликовал в соцсети на странице детского оздоровительно-образовательного лагеря, расположенного в Кемеровской области, сообщение: «В здании есть опасные предметы. Администрация центра должна эвакуировать лиц, находящихся в нем». При проверке сведения не подтвердились.