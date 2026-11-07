В Энгельсе появилась площадка для веток и крупногабаритного мусора
Прием отходов уже открыт
В Энгельсе обустроили специализированную площадку для древесно-растительных и крупногабаритных отходов. Она находится на 1-м Геологическом проезде, и работает ежедневно с 7:00 до 21:00, сообщил глава района Максим Леонов.
На объекте установили 14 контейнеров общей вместимостью более 110 куб. м. Площадку оградили, установили откатные ворота для спецтехники и камеры видеонаблюдения, а также сделали подъездные пути, чтобы подъезд был возможен круглый год.
Выбрасывать ветки и крупный мусор на обычных контейнерных площадках нельзя. По закону «Об отходах производства и потребления» они не считаются твердыми коммунальными отходами. Новая площадка позволит избавляться от таких отходов законно.
Прием уже открыт, но складировать отходы нужно только в контейнеры, соответствующие указатели есть при въезде. За сброс мусора в неположенном месте грозит штраф от 3 тыс. до 200 тыс. руб.