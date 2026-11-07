В Дагестане готовят проект для получения Махачкалой статуса миллионника
Власти Дагестана готовят программу, направленную на получение Махачкалой статуса города-миллионника, сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Федора Щукина.
По словам господина Щукина, фактически Махачкала уже давно миллионник. «Статус города-миллионника дает доступ уже к совершенно другому уровню поддержки и развития со стороны федерального центра. Поэтому пришло время просто навести порядок в этом направлении и сделать де-юре то, что уже сегодня существует де-факто»,— приводит его слова информационное агентство.
Федор Щукин отметил, что большое число махачкалинцев не зарегистрированы по месту жительства. Это создает высокую социальную нагрузку на инфраструктуру города, считает глава республики.