Жительницу Ростовской области будут судить за поджог на железной дороге

По версии следствия, в ноябре прошлого года жительница Ростовской области в ходе переписки в интернете согласилась совершить теракт. С кем именно общалась обвиняемая, в сообщении не уточняется, однако сказано, что женщина пошла на преступление «боясь за жизнь своего супруга».