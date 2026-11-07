Жительницу Ростовской области будут судить за поджог на железной дороге
В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону направлено уголовное дело в отношении 31-летней обвиняемой в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.
По версии следствия, в ноябре прошлого года жительница Ростовской области в ходе переписки в интернете согласилась совершить теракт. С кем именно общалась обвиняемая, в сообщении не уточняется, однако сказано, что женщина пошла на преступление «боясь за жизнь своего супруга».
Изготовив зажигательную смесь, она отправилась на перегон станций Неклиновка – Марцево в Неклиновском районе Ростовской области, где совершила поджог релейного шкафа. Ее обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (поджог в целях дестабилизации деятельности органов власти, повлекший причинение значительного имущественного ущерба). Горящий шкаф фигурантка сняла на видео и отправила запись куратору, чтобы подтвердить выполнение задания.