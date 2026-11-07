Снижение автомобильного трафика в центре Петербурга связали с топливом и парковкой
В центральной части Санкт-Петербурга зафиксировали снижение ежедневного суммарного автомобильного трафика за девять месяцев нынешнего года. Он сократился на 4% по сравнению с тем же периодом 2025-го, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на транспортный блок Смольного.
В Смольном, как отметили журналисты, снижение трафика связывают с дифференцированными тарифами на платную парковку. За стоянку легкового автомобиля с октября 2025 года надо заплатить от 100 до 360 рублей в час в зависимости от зоны.
Если в 2025-м за первые девять месяцев года автомобилисты совершили 21,8 млн транзакций, оплачивая парковку, то в нынешнем году за тот же период — на 37,2% меньше. Доходы Петербурга от оплаты парковки при этом выросли.
На ситуацию с трафиком, как рассказал названному изданию ведущий транспортный инженер бюро OTS Lab Дмитрий Баранов, могла повлиять ситуация с топливом. Часть автомобилистов, по его мнению, из-за перебоев с топливом пересела на общественный транспорт.