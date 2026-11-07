Беглов напомнил о блокадном детстве Федосеевой-Шукшиной

В сообщении, опубликованном пресс-службой Смольного, губернатор напомнил, что актриса родилась в Ленинграде и провела в осажденном городе всю блокаду. Мечту о профессии артиста она, по словам господина Беглова, пронесла сквозь все трудности послевоенного детства.