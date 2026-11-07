Беглов напомнил о блокадном детстве Федосеевой-Шукшиной
На сообщение о смерти народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной отреагировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он выразил глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, кинематографическому сообществу и всем почитателям таланта.
В сообщении, опубликованном пресс-службой Смольного, губернатор напомнил, что актриса родилась в Ленинграде и провела в осажденном городе всю блокаду. Мечту о профессии артиста она, по словам господина Беглова, пронесла сквозь все трудности послевоенного детства.
Первые роли в кино Лидия Федосеева-Шукшина сыграла на легендарной киностудии «Ленфильм» — снялась в картинах «Два капитана» и «Максим Перепелица». В памяти останется ее творческий и семейный дуэт с выдающимся писателем, кинорежиссером и актером Василием Шукшиным, добавил градоначальник.
«Петербуржцы всегда будут помнить о Лидии Федосеевой-Шукшиной и о ее вкладе в отечественное искусство»,— подчеркнул губернатор.