В Махачкале подростка задержали за ложное сообщение об акте терроризма

В разговоре с правоохранителями подросток признался, что летом познакомился с девочкой, которая проводила в этом лагере каникулы. Она пожаловалась ему, что один из отдыхающих постоянно обижает других детей. Юноша решил проучить обидчика и припугнуть его, написав сообщение.