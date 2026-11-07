В Махачкале подростка задержали за ложное сообщение об акте терроризма
Правоохранители задержали в Махачкале несовершеннолетнего подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
По версии следствия, подросток опубликовал в соцсети на странице детского оздоровительно-образовательного лагеря, расположенного в Кемеровской области, сообщение: «В здании есть опасные предметы. Администрация центра должна эвакуировать лиц, находящихся в нем». При проверке сведения не подтвердились.
В разговоре с правоохранителями подросток признался, что летом познакомился с девочкой, которая проводила в этом лагере каникулы. Она пожаловалась ему, что один из отдыхающих постоянно обижает других детей. Юноша решил проучить обидчика и припугнуть его, написав сообщение.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст.207 УК РФ). Отмечается, что родители несовершеннолетнего также будут привлечены к ответственности.