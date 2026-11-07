Новую партию вакцины от гриппа приняли в Петербурге

Всего во время нынешней кампании Петербург по линии Минздрава РФ получил 1 745 350 доз. Из них 527 870 доз предназначено для детей и 12 000 доз — для беременных. До конца осени в городе ожидают поступления еще 628 500 доз для взрослых.