Новую партию вакцины от гриппа приняли в Петербурге
Кампания по вакцинации против гриппа продолжается в городе на Неве. Недавно здесь приняли новую партию препаратов. Число привитых приближается к половине от обозначенной в плане цифры. Информацией об этом поделился Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
Всего во время нынешней кампании Петербург по линии Минздрава РФ получил 1 745 350 доз. Из них 527 870 доз предназначено для детей и 12 000 доз — для беременных. До конца осени в городе ожидают поступления еще 628 500 доз для взрослых.
Число привитых от гриппа на 5 ноября составило 1 566 012 человек. Это 27,7% всего населения Петербурга и 46,2% от ожидаемого объема.
Прививки делают в поликлиниках и передвижных пунктах. В ноябре мобильные пункты будут работать преимущественно рядом со станциями метро и в торговых центрах в семи районах города.