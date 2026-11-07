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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Новую партию вакцины от гриппа приняли в Петербурге

Кампания по вакцинации против гриппа продолжается в городе на Неве. Недавно здесь приняли новую партию препаратов. Число привитых приближается к половине от обозначенной в плане цифры. Информацией об этом поделился Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.
До конца ноября в Петербурге ожидают еще около 600 тысяч доз для взрослых

До конца ноября в Петербурге ожидают еще около 600 тысяч доз для взрослых

Александр Коряков / Коммерсантъ

Всего во время нынешней кампании Петербург по линии Минздрава РФ получил 1 745 350 доз. Из них 527 870 доз предназначено для детей и 12 000 доз — для беременных. До конца осени в городе ожидают поступления еще 628 500 доз для взрослых.
Число привитых от гриппа на 5 ноября составило 1 566 012 человек. Это 27,7% всего населения Петербурга и 46,2% от ожидаемого объема.
Прививки делают в поликлиниках и передвижных пунктах. В ноябре мобильные пункты будут работать преимущественно рядом со станциями метро и в торговых центрах в семи районах города.
Денис Петров