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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Урал

В Свердловской области установили 44 станции для мобильной связи вдоль дорог

Вдоль дорог на территории Свердловской области установили 44 базовые станции за 2026 год из 52, предусмотренных в соглашении региона с мобильными операторами, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Он пояснил, что часто строительство соответствующей инфраструктуры для компаний не выгодно, в связи с чем власти ввели инвестиционный налоговый вычет, который позволяет организациям уменьшить налог на прибыль до 90%, если они будут создавать объекты необходимые для покрытия региона устойчивой связью.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным господина Паслера:

  • Компания Т2 установила и модернизировала 19 объектов связи на участках трасс М-5 «Урал» и М-12 «Восток», дорог из Екатеринбурга до Перми и до Кургана, Серовского тракта, Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) и на подъезде к Полевскому. «Также предусмотрено улучшение связи в районе логопарка "Кольцовский" и на участках дорог вблизи садовых товариществ в нескольких муниципалитетах»,— добавил губернатор;

  • Компания «МТС» создала 16 объектов связи для улучшения качества сигнала вдоль ЕКАД;

  • Компания «Билайн» построила девять объектов связи и модернизирует инфраструктуру на Режевском тракте, Серовском тракте, дороге из Первоуральска до Шалинского района, на участках трасс М-5 и М-12. «Отдельно в 2026 году предусмотрено улучшение 4G-покрытия на дороге в обход поселка Белоярского, которой пользуются жители Заречного»,— отметил господин Паслер.

Глава Среднего Урала добавил, что на 2027 год власти уже определили приоритетные участки для строительства станций по итогам замеров качества сотовой связи, проведенных министерством цифрового развития и связи региона. Оглашать их Денис Паслер не стал.
Василий Алексеев