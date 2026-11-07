В Свердловской области установили 44 станции для мобильной связи вдоль дорог

Компания Т2 установила и модернизировала 19 объектов связи на участках трасс М-5 «Урал» и М-12 «Восток», дорог из Екатеринбурга до Перми и до Кургана, Серовского тракта, Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) и на подъезде к Полевскому. «Также предусмотрено улучшение связи в районе логопарка "Кольцовский" и на участках дорог вблизи садовых товариществ в нескольких муниципалитетах»,— добавил губернатор;