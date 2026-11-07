Власти Ставрополья не подтвердили информацию о вирусе Коксаки в детсаду
Четверо детей из детского сада №19 Кисловодска находятся на больничном с признаками вирусного заболевания. При этом информация о распространении вируса Коксаки отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Ставропольского края
«У детей признаки вирусного заболевания, не исключена энтеровирусная инфекция. Был проведен осмотр, назначено лечение. Специфического лечения нет, поэтому дети получают симптоматическую терапию, всем рекомендован осмотр инфекциониста»,— сказано в сообщении.
По оперативным данным управления образованием администрации города-курорта Кисловодска, доля детей с ОРВИ в городе не превышает 20%.