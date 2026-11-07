Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №206

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото в Шэньчжэне

В парном катании на третьем этапе серии Гран-при в китайском Шэньчжэне петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали.
Петербургские фигуристы обошли пары из Грузии и Японии в борьбе за золото

Петербургские фигуристы обошли пары из Грузии и Японии в борьбе за золото

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
За произвольный прокат ученики Тамары Москвиной 7 ноября заработали 135,15 балла. В сумме за две программы получилось 209,84 балла. Петербургские фигуристы завоевали первое для России золото взрослой серии Гран-при ISU с ноября 2021 года.
Серебро досталось паре из Грузии Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве. Они набрали 198,27 балла. Бронзовые медали завоевали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути. Им в результате удалось заработать 181,50 балла.
Денис Петров