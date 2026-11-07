Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов завоевали золото в Шэньчжэне
В парном катании на третьем этапе серии Гран-при в китайском Шэньчжэне петербургские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали.
За произвольный прокат ученики Тамары Москвиной 7 ноября заработали 135,15 балла. В сумме за две программы получилось 209,84 балла. Петербургские фигуристы завоевали первое для России золото взрослой серии Гран-при ISU с ноября 2021 года.
Серебро досталось паре из Грузии Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве. Они набрали 198,27 балла. Бронзовые медали завоевали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути. Им в результате удалось заработать 181,50 балла.