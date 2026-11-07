В предгорных и горных районах Дагестана ожидается сильный снег
В Дагестане в выходные прогнозируется ухудшение погоды: в приморских и низменных районах ветер усилится до 15-20 м/c, в предгорных и горных районах пройдет сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по республике.
В ведомстве рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности. «Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередач и деревьев. Будьте внимательны и осторожны!»,— сказано в сообщении.