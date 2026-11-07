Футболисты молодежных команд «Зенита» и «Факела» устроили массовую драку
На последних минутах матча 29-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ) между «Зенитом» и «Факелом» вспыхнула массовая драка. Конфликт спровоцировало грубое столкновение игроков у углового флажка.
Игрок «Зенита» Егор Потапенко грубо сыграл против футболиста команды соперников Даниила Ломейко. За одноклубника вступился Игнат Филонов, ударивший Потапенко по лицу. К драке присоединились другие игроки, включая тех, кто сидел на скамейке запасных.
Арбитр встречи Никита Попов наказал участников потасовки. Красные карточки получили три футболиста «Зенита» — Александр Юдин, Никита Ивченко и Максим Сергеев, — а также два игрока «Факела» — Макар Барнатович и Максим Зенищев. Когда ситуация на поле успокоилась, судья дал финальный свисток.
Матч прошел в Санкт-Петербурге. Он закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев.