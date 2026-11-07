Футболисты молодежных команд «Зенита» и «Факела» устроили массовую драку

Игрок «Зенита» Егор Потапенко грубо сыграл против футболиста команды соперников Даниила Ломейко. За одноклубника вступился Игнат Филонов, ударивший Потапенко по лицу. К драке присоединились другие игроки, включая тех, кто сидел на скамейке запасных.