В КЧР за девять месяцев выявили 116 коррупционных преступлений

Отмечается, что более половины преступлений (62) связаны с получением взяток в крупном и особо крупном размере. Размер причиненного материального ущерба составил 148,6 млн руб. Производство предварительного расследования окончено по 56 уголовным делам, в том числе по пяти делам о преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В суд направлено 39 уголовных дел.