В КЧР за девять месяцев выявили 116 коррупционных преступлений
В Карачаево-Черкесскии в январе-сентябре 2026 года было выявлено 116 коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по республике.
Отмечается, что более половины преступлений (62) связаны с получением взяток в крупном и особо крупном размере. Размер причиненного материального ущерба составил 148,6 млн руб. Производство предварительного расследования окончено по 56 уголовным делам, в том числе по пяти делам о преступлениях, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В суд направлено 39 уголовных дел.
В 2025 году полицейские КЧР подали 18 уведомлений о фактах склонения к коррупционным правонарушениям, за девять месяцев 2026 года — 12 уведомлений. В 2025 году двоих полицейских, которые отказались от получения взяток (в одном случае правоохранителю предлагали 200 тыс. руб., в другом — 3 млн руб.), наградили ведомственными наградами.