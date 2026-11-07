В Екатеринбурге показали фильм о создании кастом-мотоцикла «Траектория»
В кинозале Ельцин-центра состоялась закрытая премьера документального фильма «Железное дело: Траектория» режиссера Дмитрия Боброва. Картина стала пятой частью сериала «Русские кастомы». История рассказывает, как пять мастерских из разных городов с нуля собрали мотобайк по проекту студентки кафедры промышленного дизайна УрГАХУ Екатерины Пегушиной.
В 2026 году в рамках фестиваль мотокультуры «Движение» был организован конкурс «Железное дело». Студентам УрГАХУ предложили разработать дизайн несуществующего мотоцикла на базе «Урала». Работа над созданием «Траектории» шла в течение полугода. За это время в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске разработали детали для мотоцикла, которого раньше не существовало. Готовые запчасти привезли в Екатеринбург, где за три дня финальная версия байка была собрана и продемонстрирована 100 тыс. зрителей фестиваля.
По словам организаторов, мотоцикл стал воплощением идеи о том, что фантастический замысел может обрести реальную форму. «Мы решили не только мотоцикл построить, но и снять проект, который никогда не делали. У нас получалось очень "ванильное" кино, в котором ни у кого нет проблем. Все просто делают свое дело»,— отметил режиссер Дмитрий Бобров.
Фестиваль мотокультуры «Движение Урал» проходит в Екатеринбурге с 2024 года. Событие объединяет профессиональных спортсменов, кастомайзеров, музыкантов и любителей скорости из разных городов России.
«Сезон закончен, но движение продолжается. Мы скучаем по этим эмоциям, по фестивалю. По тому, когда мы в одном порыве что-то делаем, получаем новый опыт, объединяемся, знакомимся, общаемся. Это очень круто»,— рассказал сопредседатель оргкомитета фестиваля «Движение» Владимир Кашкин.
Сейчас конкурсный экспонат представлен на втором этаже Ельцин-центра. Детали байка оформлены в ярко-желтом цвете, колеса сделаны из закаленного стекла, а на бензобаке размещен символ Урала в виде ящерицы.