В Екатеринбурге показали фильм о создании кастом-мотоцикла «Траектория»

По словам организаторов, мотоцикл стал воплощением идеи о том, что фантастический замысел может обрести реальную форму. «Мы решили не только мотоцикл построить, но и снять проект, который никогда не делали. У нас получалось очень "ванильное" кино, в котором ни у кого нет проблем. Все просто делают свое дело»,— отметил режиссер Дмитрий Бобров.