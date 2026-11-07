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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Спортсменам и тренерам в Петербурге станет проще получать льготы

Губернатор Беглов подписал постановление, которое исключает из процесса комиссии
В Санкт-Петербурге оптимизируют порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменам, тренерам и спортивным судьям. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Из процесса по предоставлению льгот спортсменам исключат комиссии

Из процесса по предоставлению льгот спортсменам исключат комиссии

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Указанные в постановлении изменения, как сообщают в пресс-службе Смольного, должны упростить процедуру принятия решений о предоставлении городских льгот. Раньше этим занимались специальные комиссии, которые формировал Комитет по физической культуре и спорту. Теперь государственные услуги по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки будут оказывать в более короткие сроки. Личное участие заявителей не потребуется.
Подписанный градоначальником документ также закрепляет порядок, при котором спортсменам, тренерам и спортивным судьям будут компенсировать расходы на дополнительное профессиональное и (или) высшее образование.
Денис Петров