Спортсменам и тренерам в Петербурге станет проще получать льготы
Губернатор Беглов подписал постановление, которое исключает из процесса комиссии
В Санкт-Петербурге оптимизируют порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки спортсменам, тренерам и спортивным судьям. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.
Указанные в постановлении изменения, как сообщают в пресс-службе Смольного, должны упростить процедуру принятия решений о предоставлении городских льгот. Раньше этим занимались специальные комиссии, которые формировал Комитет по физической культуре и спорту. Теперь государственные услуги по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки будут оказывать в более короткие сроки. Личное участие заявителей не потребуется.
Подписанный градоначальником документ также закрепляет порядок, при котором спортсменам, тренерам и спортивным судьям будут компенсировать расходы на дополнительное профессиональное и (или) высшее образование.