Спортсменам и тренерам в Петербурге станет проще получать льготы

Указанные в постановлении изменения, как сообщают в пресс-службе Смольного, должны упростить процедуру принятия решений о предоставлении городских льгот. Раньше этим занимались специальные комиссии, которые формировал Комитет по физической культуре и спорту. Теперь государственные услуги по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки будут оказывать в более короткие сроки. Личное участие заявителей не потребуется.