Погрузка на Калининградской железной дороге снизилась на 6,7% за десять месяцев
За десять месяцев 2026 года на Калининградской железной дороге погрузили 1,1 млн тонн грузов, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По данным РЖД, грузооборот за январь — октябрь достиг 594 млн тарифных тонно-км — это на 7% меньше, чем годом ранее. С учетом порожнего пробега вагонов показатель достиг 757,7 млн тонно-км, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Погрузка жмыхов составила 625,3 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Количество погруженных контейнерных грузов составило 26,6 тыс. тонн, что на 21,4% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом на 80,1% выросла погрузка автомобилей — она составила 47,1 тыс. тонн. Рост в 4 раза наблюдался и у каменного угля: погрузка за 10 месяцев составила 153,2 тыс. тонн.
Только за октябрь на Калининградской железной дороге погрузили 88,8 тыс. тонн различных грузов, что на 39,5% меньше, чем в октябре 2025 года. Грузооборот за месяц составил 76,3 млн тарифных тонно-км, что на 25,3% больше, чем в прошлом году. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показатель вырос на 27,4% и составил 98,6 млн тонно-км.