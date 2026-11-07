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Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Северо-Запад

Погрузка на Калининградской железной дороге снизилась на 6,7% за десять месяцев

За десять месяцев 2026 года на Калининградской железной дороге погрузили 1,1 млн тонн грузов, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По данным РЖД, грузооборот за январь — октябрь достиг 594 млн тарифных тонно-км — это на 7% меньше, чем годом ранее. С учетом порожнего пробега вагонов показатель достиг 757,7 млн тонно-км, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
За десять месяцев 2026 года на Калининградской железной дороге погрузили 1,1 млн тонн грузов

За десять месяцев 2026 года на Калининградской железной дороге погрузили 1,1 млн тонн грузов

Александр Подгорчук / Коммерсантъ

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Погрузка жмыхов составила 625,3 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем годом ранее. Количество погруженных контейнерных грузов составило 26,6 тыс. тонн, что на 21,4% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом на 80,1% выросла погрузка автомобилей — она составила 47,1 тыс. тонн. Рост в 4 раза наблюдался и у каменного угля: погрузка за 10 месяцев составила 153,2 тыс. тонн.
Только за октябрь на Калининградской железной дороге погрузили 88,8 тыс. тонн различных грузов, что на 39,5% меньше, чем в октябре 2025 года. Грузооборот за месяц составил 76,3 млн тарифных тонно-км, что на 25,3% больше, чем в прошлом году. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии показатель вырос на 27,4% и составил 98,6 млн тонно-км.
Мария Одностеблец