Погрузка на Калининградской железной дороге снизилась на 6,7% за десять месяцев

За десять месяцев 2026 года на Калининградской железной дороге погрузили 1,1 млн тонн грузов, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. По данным РЖД, грузооборот за январь — октябрь достиг 594 млн тарифных тонно-км — это на 7% меньше, чем годом ранее. С учетом порожнего пробега вагонов показатель достиг 757,7 млн тонно-км, что на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.