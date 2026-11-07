В ДТП с грузовиком в Сочи погиб человек

В Сочи в результате ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза погибла пассажирка Kia Rio, еще три человека, в том числе 13-летняя девочка, получили травмы. Авария произошла на улице Львовской, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.