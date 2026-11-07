В ДТП с грузовиком в Сочи погиб человек
В Сочи в результате ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза погибла пассажирка Kia Rio, еще три человека, в том числе 13-летняя девочка, получили травмы. Авария произошла на улице Львовской, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным полиции, 50-летняя водитель Kia Rio выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком Shacman. После этого легковой автомобиль продолжил движение, наехал на бетонный столб и две припаркованные машины.
48-летняя пассажирка Kia скончалась. Водителя и еще одного пассажира легкового автомобиля госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Пострадала также 13-летняя пассажирка иномарки.