Глава Дагестана анонсировал изменения в структуре регионального кабмина
Структура кабинета министров Дагестана будет изменена в ближайшее время, сообщил глава республики Федор Щукин в своих соцсетях.
Как сказано в сообщении, в пятницу предложения об изменении структуры регионального кабмина Федору Щукину представил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. «Я внимательно изучил все блоки, мы детально рассмотрели каждое направление. Наша позиция с Магомедом Исрафиловичем остается неизменной и единой: каждое значимое для региона направление должно получить развитие, а накопившиеся годами проблемы — реальное решение»,— отметил господин Щукин.
Он также подчеркнул, что без четкой системы управления «даже самые сильные инициативы не дадут результата». «Поэтому мы обозначили конкретные задачи и закрепили персональную ответственность руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан по каждому блоку»,— заключил глава региона.
Изменения будут представлены общественности в ближайшее время, пообещал Федор Щукин.