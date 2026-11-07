Глава Дагестана анонсировал изменения в структуре регионального кабмина

Как сказано в сообщении, в пятницу предложения об изменении структуры регионального кабмина Федору Щукину представил председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. «Я внимательно изучил все блоки, мы детально рассмотрели каждое направление. Наша позиция с Магомедом Исрафиловичем остается неизменной и единой: каждое значимое для региона направление должно получить развитие, а накопившиеся годами проблемы — реальное решение»,— отметил господин Щукин.