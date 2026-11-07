Ленобласть первой из регионов РФ утвердила границы зеленого пояса

«Именно на нашей территории расположено 90% зеленого пояса двух регионов… Это наши леса, которыми гордятся ленинградцы, где гуляют, отдыхают, проводят время с детьми. И наша ответственность — сохранить их для следующих поколений»,— подчеркнул глава региона.