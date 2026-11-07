Ленобласть первой из регионов РФ утвердила границы зеленого пояса
Ленинградская область выполнила поручение российского президента и утвердила на своей территории границы лесопаркового зеленого пояса вокруг Санкт-Петербурга. Об этом написал в своем канале в «Максе» глава региона Александр Дрозденко.
Губернатор отметил, что Ленобласть первой из регионов выполнила подобное поручение. В состав зеленого пояса включили 150 тысяч га лесных территорий и ООПТ Выборгского, Всеволожского, Тосненского, Кировского, Ломоносовского районов и части Гатчинского округа.
«Именно на нашей территории расположено 90% зеленого пояса двух регионов… Это наши леса, которыми гордятся ленинградцы, где гуляют, отдыхают, проводят время с детьми. И наша ответственность — сохранить их для следующих поколений»,— подчеркнул глава региона.
Господин Дрозденко поблагодарил российского премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку инициативы и решение о создании зеленого пояса. Для Ленобласти, по его словам, это особенно важно: большая часть зеленого пояса находится на территории региона.